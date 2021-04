Le proteste dei commercianti a Lamezia, legittime e vibrate ma sempre composte, sono un segnale chiaro e inequivocabile

Comunicato Stampa

La gente non ce la fa più. Le donne e gli uomini che protestano non chiedono lavoro, ma possibilità di lavorare. Per questo insistiamo: riaprire in sicurezza si può e si deve. A partire dalla metà di aprile, se i dati scientifici lo consentono.

Non è una questione di destra o di sinistra, ma di saggezza. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro.

E se siamo al governo Draghi, è per non ripetere i disastri del governo Conte.

Così il deputato della Lega Domenico Furgiuele.