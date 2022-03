Furti a Lamezia: Lega incontra il Comandante della Polizia Locale

La Lega Lamezia incontra il dr. Maurizio Marino dirigente Comandante della Polizia Municipale di Lamezia Terme

Quali dirigenti di partito, insieme alla consigliera Antonietta D’Amico, abbiamo incontrato il Comandante della Polizia Municipale, in merito ai furti avvenuti nella scorsa settimana, per conoscere la situazione attuale e le potenzialità di sviluppo dei sistemi di video sorveglianza e di presidio con pattuglie del territorio lametino.

Purtroppo ad oggi- ci evidenzia il Dr. Marino- l’organico operativo in forza al comando di Lamezia Terme è di soli 19 agenti quando sarebbero previste almeno 140 unità operative su strada.

In merito ai sistemi di videosorveglianza, il Comandante ci informa che sono attualmente in corso operazioni di manutenzione straordinaria per il ripristino della video sorveglianza in alcune zona della città, finalizzata al controllo del territorio per la prevenzione dei furti, delle infrazioni del codice della strada, dell’ abbandono indiscriminato di rifiuti e del controllo delle zone interessate dalla movida cittadina.

Purtroppo apprendiamo che le casse dell’ente comunale non riescono a fare fronte ad altri impegni di spesa per il potenziamento del sistema di video sorveglianza.

Come segreteria Lega cittadina porteremo presso gli uffici regionali la questione sicurezza, al fine di implementare i sistemi di videosorveglianza del territorio con le migliori tecnologie disponibili.

Il segretario della Lega Lamezia Avv. Giuseppe Isabella

Il coordinatore area Tirrenica Antonio D’ Alessi