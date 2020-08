Gabriele Franchino è un nuovo giocatore della Vigor Lamezia, un grande colpo di mercato del DS Giannarelli

Si tratta di un vero e proprio lusso per l’Eccellenza.

Il terzino destro è nato a Gattinara, in provincia di Vercelli, classe 1991. È cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli fino agli esordienti, prima di salire sul treno granata del Torino. Un’esperienza che gli ha permesso di mostrare tutto il suo talento e di indossare la fascia di capitano degli Allievi Nazionali prima e della Primavera poi, per due stagioni. Decide in seguito di fare la gavetta in Lega Pro, a Melfi, nell’estate del 2011. Nella sessione invernale di calcio mercato passa alla Vigor Lamezia ed in maglia biancoverde colleziona 13 presenze andando a segno due volte su punizione. A fine stagione risulta uno dei migliori terzini dell’intero panorama della Lega Pro ed è proprio a Lamezia che il suo soprannome diventa ufficiale: “dinamite”. Il suo tiro a sfondare la barriera è potente e sulla fascia destra, su e giù, dimostra una notevole resistenza. Il cross è uno dei suoi punti di forza, insieme ai calci piazzati. Tra i professionisti ha vestito anche le maglie di Arezzo, Monza, Cuneo e Vibonese dove si ferma per tre stagioni sino al suo ritorno a casa alla Pro Vercelli. Un atleta che si è già consacrato in Lega Pro e ritorna a Lamezia per diventare protagonista del nuovo grande progetto targato Saladini.

“Il calcio è la mia malattia – dichiara Franchino – il mio motto è “testa bassa e pedalare”. Sono sicuro che con l’impegno di tutti, i colori biancoverdi torneranno a splendere”.