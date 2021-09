GD Lamezia: Amalia Bruni unica candidata con visione per giovani

In una nota i Giovani Democratici di Lamezia esprimo sostegno alla candidata e fanno un appello al voto per i giovani calabresi e i cittadini di Lamezia.

Comunicato Stampa

Come Giovani Democratici di Lamezia abbiamo preso molto seriamente l’impegno e la candidatura di Amalia Bruni, stiamo lavorando duramente per dare tutto l’aiuto possibile e promuovere i candidati della Lista del Partito Democratico, ma soprattutto per dare un apporto in termini di idee e contributi.

In particolar modo, senza voler essere campanilistici, crediamo che l’occasione per la nostra città sia delle migliori, eleggere una nostra concittadina significherebbe avere finalmente al massimo organo regionale qualcuno che conosce realmente problemi e potenzialità del territorio che noi viviamo ogni giorno, potenzialità che non gioverebbero solo a noi ma che potrebbero fare da volano per uno sviluppo completo della regione.

Inoltre solo nella nostra candidata abbiamo visto una visione reale e non solo di facciata verso i giovani, confrontandoci con lei abbiamo capito quanta importanza riservi alla questione giovanile e soprattutto al garantire ai giovani un futuro qui e quindi la scelta e non l’obbligo di partire per costruirsi un futuro.

Noi siamo fermamente convinti che giocandoci questa settimana, parlando ai nostri concittadini e coetanei, continuando con l’impegno che tutta la coalizione e la candidata stanno portando avanti potremmo veramente ambire al tanto sperato cambiamento con chi ha non uno ma due occhi e il cervello puntati finalmente sulle giovani generazioni