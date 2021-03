GD Lamezia: incontro a tema immigrazione con 4 ospiti

Parteciperà anche l’On Carmelo Miceli, Deputato PD relatore del “Decreto Immigrazione”

Comunicato stampa

L’immigrazione è per noi un tema fondamentale che per troppo tempo è stato lasciato in mano alle destre, con conseguenze disastrose.

L’idea di integrazione e inclusione che il Neo Segretario Letta ha tracciato, parlando di Ius Soli ci distingue dalle altre forze che sostengono questo governo e chiarisce che noi parliamo di diritti, diritti per tutti, diritti garantiti dalla costituzione, noi crediamo che l’integrazione, ma quella vera sia lo strumento principale per superare questa “crisi” (che crisi non e`) migratoria, si deve ritornare a parlare di come garantire i diritti a tantissimi ragazzi e giovani come noi che sono nati qui, frequentano le scuole con noi, mangiano giocano e scherzano con noi ma purtroppo non possono considerarsi cittadini Italiani.

L’immigrazione non può essere un tema affrontato solo quando ci sono le tragedie, perché queste persone vivono la tragedia ogni giorno, dalle traversate nel deserto al dover restare nei lager in Libia, insomma si deve fare un ragionamento continuo e c’è sempre il bisogno di affrontare il tema, anche solo per informare.

Ed è così che noi faremo, giovedì 18 marzo alle ore 18:00 in diretta sulla nostra pagina Facebook(https://fb.me/e/ 1YpRFaLP1) e avremo 4 ospiti, con 3 ospiti che operano direttamente sul campo, Alessia Gaetano – Assistente Sociale, Rostella Schicchi – Mediatrice e Sara Beltrame – Operatrice dell’accoglienza, e inoltre un quarto ospite, l’On Carmelo Miceli, Deputato PD relatore del “Decreto Immigrazione” che è servito per superare i “Decreti Sicurezza” fatti da Salvini, che non garantivano nessun passaggio di integrazione o accoglienza, ma solo emarginazione ed esclusione.