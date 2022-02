GD Lamezia: manifestazione su Ucraina sia unitaria

Fondamentale stare insieme per la pace

Comunicato Stampa

In queste ore in tante piazze d’Italia e anche nella nostra regione, si stanno svolgendo delle manifestazioni per dire No alla guerra ed esprimere vicinanza al popolo ucraino

Mai avremmo immaginato che la guerra sarebbe stata così vicina a noi, ci eravamo illusi che la storia in Europa non si sarebbe più ripetuta e invece non è così, è stata spezzata la pace in un paese fratello e vicino a noi, che voleva sposare i valori europei, paese invaso da una potenza antidemocratica e che vuole calpestare questi valori.

Crediamo come GD che questo sia il momento di stare uniti, il momento di essere vicini alla comunità ucraina che è presente nella nostra città; pertanto, non capiamo il motivo di fare due manifestazioni in contemporanea e vicine tra di loro.

Quindi facciamo un appello a partiti e associazioni chiedendo almeno per questa volta unità e fratellanza, per dare un segnale, di unità in una città spesso troppo divisa. Lo chiediamo perché pensiamo che su un argomento così non possano esserci divisioni, ma anzi crediamo che condividendo tutti lo stesso ideale di pace e fratellanza, sia fondamentale essere uniti.