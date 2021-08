GD Lamezia: Pieno supporto a campagna “Insieme per il Popolo Afgano”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In una nota stampa i Giovani Democratici di Lamezia danno il loro sostegno e rilanciano l’iniziativa del PD Nazionale “Insieme per il Popolo Afgano” per aiutare l’accoglienza di chi fugge dall’Afghanistan

In situazioni come quella che si sta verificando in Afghanistan, per noi giovani democratici è importantissimo prendere posizione, e farlo più in fretta possibile.

Da questo la necessità di sostenere la campagna nazionale “Insieme per il popolo afgano”, promossa da Partito Democratico, che si impegna, nella totale trasparenza, a raccogliere e devolvere il ricavato di donazioni, per sostenere ONG e comuni italiani impegnati nell’organizzazione dell’accoglienza in Italia.

Prima di disperdere forze ed energie tra inutili concorsi di colpa e propaganda, è fondamentale riunire le forze per dare una mano, dare una mano a chi lotta per rimanere, a chi lotta per fuggire, a chi lotta per non morire.

È il momento di mettere da parte paure e preoccupazioni, che poco hanno a che fare con il dovere di fare fronte comune, in nome di valori che da sempre hanno guidato, e continueranno a guidare, l’agire democratico.

I giovani democratici di Lamezia ci sono! Nel nostro piccolo abbiamo iniziato, e continueremo a donare. Dove c’è bisogno di dare speranza e aiuto, cerchiamo di esserci sempre.

Certo è che, l’unione fa la forza! Invitiamo tutti i giovani democratici calabresi, il PD Calabria, e tutta la popolazione civile, a sostenere quanto più possibile la campagna nazionale “Insieme per il popolo afgano”, perché in fondo, “insieme”, è sempre meglio.