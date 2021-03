“Siamo soddisfatti di questa scelta, conosciamo le capacità di Antonio, che solo qualche settimana fa è stato uno dei relatori di un partecipato webinar organizzato da noi Giovani Democratici sui 100 anni della nascita del PCI” affermano, in una nota, i Giovani Democratici

Abbiamo appreso dalla stampa che il coordinamento cittadino del nostro partito che si è insediato negli scorsi giorni ha conferito la delega alle politiche giovanili all’avvocato Antonio Pandolfo. Siamo soddisfatti di questa scelta, conosciamo le capacità di Antonio, che solo qualche settimana fa è stato uno dei relatori di un partecipato webinar organizzato da noi Giovani Democratici sui 100 anni della nascita del PCI. Oltre ad essere uno stimato e giovane professionista è anche un uomo di profonda cultura e conoscitore delle problematiche giovanili. Siamo sicuri che con Antonio ci sarà un efficace collaborazione sui temi più importanti che riguardano noi giovani: sul Next Generation Eu, piano fondamentale che va a definire il futuro di tutti noi giovani e in particolare dei giovani del sud, lavoro che l’ex ministro e attuale vicesegretario Provenzano (al quale auguriamo buon lavoro) aveva già iniziato e portato avanti. Sull’utilizzo dei social, strumento comunicativo fondamentale che soprattutto in questo periodo può essere la chiave che permetterà al Partito di coinvolgere e comunicare con i giovani, ma che deve essere gestito con attenzione e competenze specifiche. Appena ce ne sarà l’occasione andremo insieme nelle periferie della nostra città per ascoltare le istanze dei nostri concittadini e dei ragazzi che ogni giorno affrontano le problematiche del crescere in una periferia. In bocca al lupo Antonio, siamo convinti che sarai un interlocutore serio, capace e adatto alle sfide che abbiamo davanti a noi.