È Giancarlo Bianco il nuovo Presidente dell’Audace Decollatura

Domenica 4 luglio, si sono svolte presso il campo sportivo comunale le elezioni per individuare il nuovo presidente della locale squadra di calcio e per il rinnovo del consiglio direttivo

È Giancarlo Bianco, storico tifoso e da sempre vicino agli ambienti del calcio decollaturese, il nuovo presidente dell’Audace Decollatura.

Insieme al presidente è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che è composto dai signori: Fabio Scavo, Ligotti Eugenio, Costanzo Antonello, Nero Emilio, Cardamone Claudio, Fabio Tramonti, Bianco Fabrizio e Settimio Calabrese (questi ultimi due new entry).

Hanno invece inteso non ricandidarsi il presidente uscente Falvo Francesco e i dirigenti Bonacci Camillo e Nicolazzo Giampiero. Riconfermata in toto anche la componente allenatori con il mister Gigliotti che tornerà a lavorare con Pulerà, suo secondo, e con Carmine Gigliotti come preparatore dei portieri. Visibilmente emozionato il neo presidente Bianco che ha affermato a caldo come “il ruolo affidatomi sia motivo di orgoglio e voglia di fare per migliorare sempre più. Purtroppo causa Covid l’anno calcistico appena trascorso è saltato, ma la voglia è rimasta forte! ”

A tutta la dirigenza e al corpo allenatori vanno i nostri auguri (e quelli dell’intera comunità decollaturese) di buon lavoro nella speranza di poter rivedere presto la squadra all’opera.

FORZA AUDACE SEMPRE