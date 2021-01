Gianfranco Pujia riconfermato Presidente Sezione AIA di Lamezia Terme

“Ora si dovrà proseguire con il lavoro svolto in questi anni con la speranza, naturalmente, di ritrovarci tutti in sezione e sui campi di calcio quanto prima.”

Dopo diversi rinvii, dovuti alla pandemia in corso, si è tenuta, in videoconferenza, l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva della Sezione AIA di Lamezia Terme.

L’Ufficio di Presidenza, presieduto dall’Associato Pietro Agapito, affiancato dal Vice Presidente Roberto Battimelli e dagli altri Componenti Torchia Valentino, Mattia Roperto e Pasquale Gatto, ha iniziato e portato avanti i lavori, nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio, avvalendosi dell’indispensabile supporto di una nota società che offre servizi di accredito e votazioni online, che ha dato assistenza alle 209 sezioni AIA.

Nonostante le oggettive difficoltà rappresentate dalla prima volta di una assemblea elettiva a distanza, un numero molto ampio di associati, ben superiore al minimo richiesto per raggiungere il quorum necessario alla validità dell’incontro, è riuscito a collegarsi partecipando attivamente al voto. Presente anche il Presidente del Comitato Regionale Calabria Franco Longo, che ha subito colto l’occasione per salutare con affetto gli intervenuti, riservando parole di elogio e supporto per la Sezione Lametina in un momento particolarmente delicato per la pandemia in atto che ha, da tempo, fatto sospendere tutti i campionati minori.

Dopo l’approvazione della relazione tecnico-associativa e contabile del presidente, e del Collegio dei Revisori, l’urna elettronica ha decretato la riconferma del presidente uscente Gianfranco Pujia, quale unico candidato, con consenso unanime degli associati. Sono risultati, altresì, eletti Fernando Cantafio quale Delegato Sezionale, Fabrizio Perri e Danilo De Sensi Componenti del Collegio dei Revisori.

Dopo la rituale proclamazione, il Presidente Pujia, ha ringraziato ancora i partecipanti per l’affetto ed il consenso, affermando che “il risultato plebiscitario e una partecipazione così ampia da parte degli associati sono una riserva di entusiasmo che spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà. Ora si dovrà proseguire con il lavoro svolto in questi anni con la speranza, naturalmente, di ritrovarci tutti in sezione e sui campi di calcio quanto prima.”