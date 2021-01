Giocavano a carte all’interno di un bar, locale chiuso per cinque giorni

Erano intenti a giocare a carte all’interno di un bar, in violazione delle prescrizioni imposte dalle norme anti covid

Ad una ventina di avventori e ai titolari di un bar di Delianuova – ai quali in particolare è stato anche imposto di chiudere il loro locale per 5 giorni – i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di circa 9 mila euro.

I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato uno strano via vai di persone nei pressi di un locale pubblico della cittadina. Entrati all’interno per una verifica, hanno sorpreso i titolari dell’esercizio mentre somministravano alimenti e bevande direttamente a circa venti clienti che stavano giocando a carte e a consumare alimenti sul posto.