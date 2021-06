Giochi della Chimica: Daniele Bonaddio primo classificato nella categoria C

Daniele Bonaddio, studente del quinto anno del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, articolazione “biotecnologie ambientali”, si è classificato primo nella categoria C (in cui gareggiano alunni del triennio di istituti tecnici a indirizzo chimico) per la sezione Calabria dei Giochi della Chimica, organizzati dalla Società chimica italiana

Un altro traguardo per lo studente che, commentano dal Polo, “è ancora motivo d’orgoglio per l’istituto. Daniele, infatti, ha ripetuto l’impresa: era già arrivato primo nel 2018 nella categoria A (destinata agli studenti del biennio di istituti tecnici e licei) per la sezione Calabria dei Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana. Il Polo Tecnologico di Lamezia Terme, quindi, si rivela nuovamente un istituto di altissimo livello anche nella formazione scientifica”.

Ottime posizioni pure per altri studenti del Polo: Asia Malafarina e Martina La Pusata di IV B, Flavio Terranova della III B e Carmelo Buemi della III Q.

Gli studenti, particolarmente emozionati per i risultati raggiunti, ringraziano i docenti che, affermano, “ci hanno trasmesso non solo le conoscenze necessarie per raggiungere un’ottima preparazione nella materia, ma anche la profonda passione per il mondo della chimica”.