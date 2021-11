Giornata forze armate: Lucky Friends visita la caserma dei carabinieri

La Lucky Friends come ogni anno è presente ad onorare e a celebrare la festa delle forze armate

Comunicato Stampa

GRAZIE per l’invito è l’accoglienza Speciale Ten. Col. Molinari e Com. Bruscia e tutti i suoi collaboratori per l’esperienza straordinaria.

La ricorrenza del 4 novembre rappresenta, per tutti gli italiani, l’occasione per celebrare l’unità nazionale rendendo omaggio al valore e alla dedizione, nel nome della Patria, delle nostre Forze Armate,

In occasione proprio dell’annuale Festa delle Forze Armate al comando dei carabinieri di via Marconi è stata allestita una mostra.

Esposti i anche i mezzi di trasporto dell’Arma e alcuni stand con esposizioni a varia tematica, quali quello dedicato al Corpo Forestale dello Stato, impegnato nella tutela della biodiversità, particolarmente nei parchi naturali, e quello sulle investigazioni scientifiche. Era inoltre possibile la visita della sala operativa.

La mostra è stata realizzata sotto la direzione del Tenente Colonnello Sergio Molinari, del comandante della compagnia, Maggiore Christian Bruscia e dell’app. Diego Nicotera, sempre vicini alla Lucky Friends, che rivolge un ringraziamento per la dedizione e il lavoro immane delle Forze armate tutte e l’arma dei Carabinieri da parte del Presidente Cortese e del Direttore La Chimea.