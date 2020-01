Due giorni di formazione sportiva con il pallavolista Ramon Gato

Si svolgeranno giovedì 23 e venerdì 24 due giornate dedicate alla formazione sportiva con Ramon Gato, atleta e campione della coppa del mondo di pallavolo di nazionalità cubana

Ramon, attualmente personal trainer, ritorna in Calabria per esporre il suo progetto che coniuga sport e alimentazione volto a combattere in primis l’obesità infantile, continuando la collaborazione con la società Joy Volley guidata da Antonio Stella.

L’ex schiacciatore della Nazionale Cubana terrà un convegno presso l’Istituto Comprensivo di Nocera Terinese, grazie alla collaborazione con la Joy Volley per il progetto scuola “Mente in Movimento” voluto dalla dirigente Pascuzzi Enrica e dal suo staff composto da Tavella Pierluigi, Bonalumi Lucia, Macchione Carmela, Mendicino Francesco e presso l’Istituto Comprensivo di Marcellinara sempre nell’ambito del progetto “Mente in Movimento” approvato dalla dirigente Roberta Ferrari e dal suo staff composto da Scalise Maria Elsa, Iemme Domenica Rita, Critelli Franco.

Il programma dell’iniziativa:

Giovedì 23 – ore 9 I.C. Nocera Scalo, ore 11 I.C. Nocera Centro. Nel pomeriggio alle ore 18 incontro gratuito aperto a tutti gli sportivi e familiari presso il Palasparti di Lamezia Terme.

Venerdì 24 – ore 9 I.C. Settingiano, ore 11 I.C. Marcellinara. Nel pomeriggio alle ore 18 incontro gratuito aperto a tutti gli sportivi e familiari presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di Marcellinara

Nel corso dell’incontro tanti consigli utili per i giovani atleti e famiglie su sport e motivazione, alimentazione, salute.

L’iniziativa gratuita, negli incontri pomeridiani, è aperta a tutti i cittadini, associazioni sportive e culturali.

La presenza di Gato in Calabria avviene grazie all’interessamento della Joy Volley e alla collaborazione della pizzeria Cantanapoli e Hotel Cantagalli.

Chi è Ramon Gato

192 cm per 87 kg. Schiacciatore ex palleggiatore. Ramon Gato è un pallavolista cubano. Cresciuto sportivamente a Cuba, gioca nelle file della Unibon Modena la stagione 1998-99. Con la squadra veneta ottiene due promozioni in A1 (2003-04 e 2007-08) e, nella stagione 2004-05, ottiene il premio come miglior servizio del campionato, con 56 ace. Per la stagione 2008-09, viene ingaggiato dall’Antonveneta Padova anche se, verso la fine della stagione, passa allo Stade Poitevin, squadra con cui termina la stagione.