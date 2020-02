Giorno del ricordo: Lega Lamezia commemora martiri delle foibe

Dal 2004 ogni 10 febbraio nel nostro Paese si celebra il Giorno del ricordo dedicato al massacro delle Foibe, come stabilisce una legge dello Stato italiano, per rendere onore alle oltre diecimila vittime di nazionalità italiane che tra il 1943 e il 1947 furono massacrate per volere del presidente jugoslavo Tito.

Anche la sezione lametina della Lega, come apparso in un post sulla pagina social dell’on. Domenico Furgiuele, ha ricordato gli italiani scomparsi.

Di seguito le parole dell’onorevole: «come ogni anno commemoriamo il Giorno del Ricordo, ritornando sulla via dedicata ai Martiri delle Foibe che, da semplice comunità militante, abbiamo inaugurato il 27 ottobre del 2012, oggi come ieri da rappresentanti delle iscrizioni non dimentichiamo»