“Giotto, un pittore moderno e rivoluzionario”. Se ne parla all’Uniter

Si intitola “Giotto, un pittore moderno e rivoluzionario” la relazione del prof. Francesco Volpe – architetto e docente del prestigioso liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme – prevista per questo mercoledì 24 novembre, ore 17:00, presso la sede dell’Uniter di Via Misiani 4/bis. L’incontro prosegue la scia di interventi autorevoli e interdisciplinari che caratterizzano l’anno accademico in corso (il XXXIII) della Università della Terza Età e del tempo libero, presieduta dalla prof.ssa Costanza Falvo D’Urso.

Nell’Italia del Trecento, che ha conosciuto tanti cambiamenti, dominano, tra le altre figure di geni, Dante e Giotto, “pilastri di una nuova cultura”. Entrambi hanno dato una innovativa raffigurazione artistico-letteraria imitativa della realtà.