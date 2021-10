Giovanna Rocca rappresenta la Calabria all’Hair and Beauty Congress di Paestum

Giovanna Rocca, parrucchiera di Cleto rappresenterà la Calabria all’Hair and Beauty Congress di Paestum.

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, ritorna Hair and Beauty Congress, l’evento internazionale – alla 23esima edizione – dedicato al mondo degli acconciatori e dell’estetica promosso da Cat Italia Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure – in collaborazione con la Cmc Confederazione Mondiale della Coiffure.

In occasione di tale evento, abbiamo intervistato Giovanna Rocca, parrucchiera a Cleto in provincia di Cosenza che rappresenterà la Calabria. La sua passione per il lavoro che svolge, il continuo aggiornarsi con i corsi proposti da CAT, la qualificano come professionista del settore.

Orgogliosa e con un sorriso che mette a suo agio ogni cliente, riesce a saper consigliare sul taglio ed i nuovi look più in voga al momento. L’ingresso sarà gratuito, con ospiti a sorpresa, dal 24 al 25 ottobre dalle 9,00 alle 18,30 al Centro Congressi Ariston di Paestum in Campania.

Le abbiamo augurato in bocca al lupo, certi che saprà farsi valere e rappresentare la Calabria in un evento davvero importante. Inoltre, per citare Coco Chanel, vogliamo ricordarci che: “Una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita”.

Riccardo Cristiano