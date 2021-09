Giovedì 16 settembre la terza edizione del Trofeo Baccari

Torna il Trofeo Baccari. L’evento, non disputato lo scorso anno a causa della pandemia, giunge alla III edizione e vedrà la discesa in campo di Vigor 1919, Paolana e Siderno

Il triangolare che avrà luogo giovedì 16, con calcio d’inizio alle ore 20, si svolgerà per la prima volta allo Stadio Guido D’Ippolito. Palcoscenico d’onore, quindi, per la kermesse in onore del fondatore della Vigor.

L’1 ottobre 1919 grazie a Pietro Carlo Baccari aveva inizio, infatti, la nostra storia.

Il programma:

Ogni sfida avrà durata di 45 minuti

– Primo incontro: Vigor 1919 vs Siderno

– Secondo incontro: Squadra perdente primo incontro vs Paolana

– Terzo incontro: Squadra vincente primo incontro vs Paolana

L’ingresso è gratuito. I settori aperti saranno la Tribuna e i Distinti.

La Tribuna sarà destinata ai tifosi della Vigor 1919 e a quelli del Siderno., i distinti ai tifosi della Vigor 1919 e della Paolana.

Per accedere allo stadio è necessario recarsi in biglietteria e ritirare il tagliando d’ingresso.

Si ricorda che la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e che per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Dovrà essere utilizzata la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti