Girifalco. Atti persecutori ai danni della moglie, arrestato un uomo di 41 anni

GIRIFALCO. Atti persecutori nei confronti della moglie. arrestato in flagrante un uomo di 41 anni.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza per atti persecutori un quarantunenne girifalcese, già sottoposto per analoga condotta a provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie. L’uomo (S.G.) è stato sorpreso dai militari in pattuglia nei pressi dell’abitazione della donna, che ne denunciava nel contempo indebiti avvicinamenti e minacce telefoniche. Ieri mattina il Giudice per le indagini preliminari nel convalidare l’arresto ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari.