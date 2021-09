Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo delle aziende agricole, finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti commessi nelle principali fasi della filiera agroalimentare ovvero la produzione primaria, la trasformazione, la distribuzione e vendita di prodotti, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Messina hanno controllato un’azienda dedita alla produzione di conserve sott’olio di pomodori, funghi, peperoncini, ecc.., che già dai primi mesi del 2020 aveva avviato l’attività produttiva senza eseguire la prevista comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune.

I Carabinieri e il personale dell’A.S.P. di Catanzaro – Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), intervenuto sul posto, hanno così adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e comminato al titolare una sanzione pecuniaria di 3000 euro.

L’azienda in questione rischia la completa chiusura se non regolarizzerà in tempo la sua posizione amministrativa.

Le verifiche nel particolare settore sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore.