Girifalco (CZ). Droga e armi, arrestato 24enne

Nella tarda serata dell’11 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, nelle campagne intorno alla cittadina in località Pacello, hanno sorpreso Francesco Migliazza, girifalcese, classe 1996, avvisato orale di Pubblica Sicurezza, muoversi munito di torcia verso i resti di una autovettura abbandonata, all’interno della quale deteneva un fucile Cal.12 a canne mozze, 39 cartucce Cal.12, materiale per la pulizia dell’arma, un bilancino di precisione, 356 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I militari fermavano il giovane mentre rovistava nell’abitacolo e perquisitolo, trovavano sulla sua persona altri involucri di plastica complessivamente contenenti 1,4 grammi di cocaina e 2 grammi di marijuana.

Altri 44 grammi circa di marijuana erano poi rinvenuti in un ceppo poco distante.

Il girifalcese veniva tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Catanzaro – Siano, a disposizione della competente A.G. Catanzarese.