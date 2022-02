Giuseppe Raiola nominato presidente Unicef Calabria, alla presenza dell’ambasciatore nazionale Michele Affidato

Questo incarico, non solo mi emoziona, ma mi incute anche un certo timore perché ne sento la responsabilità

Il mio intento è quello di creare una grande sinergia, sia con i comitati provinciali che con le istituzioni, per creare quella rete virtuosa che ci permetterà di dare risposte concrete e garantire lo stato di benessere, fisico, psichico e sociale, dei nostri bambini e adolescenti”.

E’ quanto ha affermato il presidente di UNICEF Calabria, il dottor Giuseppe Raiola, nel corso di una iniziativa molto partecipata che si è svolta nella Sala Concerti di Palazzo de Nobili, a Catanzaro, alla presenza dell’ambasciatore nazionale UNICEF, il maestro Michele Affidato.

All’evento hanno partecipato, oltre che al maestro Michele Affidato: i presidenti dei comitati territoriali Nino Mustari per Catanzaro, Monica Perri per Cosenza, Giusy Regalino per Crotone e Gaetano Aurelio per Vibo Valentia; il presidente del Tribunale per i minori di Catanzaro, Teresa Chiodo; il presidente di Confcommercio Calabria Area Centrale, Pietro Falbo.

I saluti istituzionali sono stati affidati al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso e al presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni. Presente anche il consigliere regionale (presidente della Seconda Commissione-Bilancio), Antonio Montuoro