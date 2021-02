Gizzeria. Covid, tamponi gratuiti: iniziativa a cura del Lions Club Valle del Savuto Lamezia Terme

A Gizzeria seconda giornata del tampone gratuito contro la pandemia da Covid-19 a cura del Lions Club Valle del Savuto Lamezia Terme in collaborazione con l’associazione Ada, la Croce rossa italiana e la stessa amministrazione comunale gizzerota.

Sono stati in centinaia i cittadini di Gizzeria a rispondere all’appello del club service che nel piazzale del ponte, nel cuore del Comune dell’hinterland lametino, ha installato la postazione per effettuare gratuitamente i tamponi anti-Covid. Soddisfatti i responsabili del Lions Club Carmelo Marzo e Lucia Greco. I soci lionisti ringraziano l’amministrazione comunale per la fornitura dei kit relativi ai tamponi e l’associazione Ada per i dispositivi di supporto.

Il Lions Club Valle del Savuto Lamezia Terme conferma la sua radicata presenza sul territorio soprattutto in questo difficile tempo pandemico. Proprio in questi giorni, infatti, i giovani soci del club service hanno donato un ingente quantitativo di farmaci da banco alla Caritas diocesana da destinare alle persone più bisognose che vivono nel disagio. Red.