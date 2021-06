Gizzeria dà il via all’evento Plastic Free

E’ prevista per domenica 20 giugno l’avvio dell’iniziativa Plastic Free in località “Pesce e Anguille”

Si tratta della prima raccolta Plastic Free organizzata sul territorio di Gizzeria, ponendo una particolare attenzione all’area circostante dei laghi La Vota.

L’insieme di questi laghi è riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria (SIC-101) perché è catalogato come ultimo lago costiero salmastro della costa tirrenica calabrese ed è luogo di sosta per uccelli acquatici migratori.

Proprio per questo motivo all’evento di domenica 20 giugno saranno presenti anche i collaboratori del WWF e della LIPU che daranno delucidazioni sull’importanza naturalistica e faunistica di quest’area.

Per partecipare basta cliccare su questo link , compilare il form con i propri dati e accettare le liberatorie. Per i minori di 16 anni è obbligatorio compilare e presentare l’apposito modulo in esso allegato.

Ricordiamo inoltre a tutti i partecipanti che è consigliabile munirsi di guanti da lavoro leggeri (non in lattice) e avere un abbigliamento e delle calzature idonee a muoversi su terreno accidentato.

Red.