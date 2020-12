Gizzeria (CZ). FareAmbiente Calabria dona albero a scuola elementare

Alla Scuola Elementare in loc. Mortilla via dei Gelsomini FareAmbiente Calabria nella persona del vice Coordinatore Regionale Dott.ssa Paola Ottocalli, è stato donato un Mandorlo,in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero” .

A sostegno della iniziativa ambientalista il Sindaco del Comune di Gizzeria Francesco Argento che ha sposato con favore il progetto, avviando le procedure burocratiche e logistiche per l’attuazione

Dott. Agronomo Carlo Ianni ha approfondito e sottolineato la necessità di unirci tutti in favore dell’ambiente con spirito di grande solidarietà, ringraziando così tutti i volontari che si adoperano in tal senso.

L’Onorevole Ingegnere Pietro Raso ha sottolineato e ringraziato della costante presenza del Volontari di FareAmbiente nel nostro territorio.

Padre Elsio Parroco della chiesa di Gizzeria Lido ha benedetto il Mandorlo e tutti i presenti.

La “giornata Nazionale degli Alberi” istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: articolo 1 legge 14 gennaio 2013. Il suo scopo è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.

L’evento ha avuto luogo nel rispetto delle regole previste anti COVID.

FareAmbiente vuole infondere un messaggio di speranza e onorare le vittime della pandemia perché il sacrificio di tanti, sia monito nel preservare il nostro Ambiente.

V. Presidente FareAmbiente Calabria Dott.ssa Paola Ottocalli