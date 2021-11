Gizzeria. In fiamme una bisarca con sei autovetture

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte, sono intervenute alle ore 17.20 circa in via Capo Suvero nel comune di Gizzeria per l”incendio di una bisarca che trasportava n. 6 autovetture.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme che hanno completamente coinvolto il mezzo e le auto trasportate.

Non risultano danni a persone.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza ed Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.