Gizzeria lido senza acqua, l’ira dei villeggianti!

Riceviamo e pubblichiamo un appello da parte di alcuni residenti a Gizzeria lido relativo al disagio relativo al disservizio idrico che sta colpendo il borgo in questi ultimi giorni

“Fino ad una settimana fa andava tutto bene – dichiarano gli utenti – invece da una settimana l’acqua arriva solo di notte e solo per pochissime ore. Stanotte per esempio solo dalle 4 alle 6 neanche il tempo di riempire i serbatoi delle riserve. Abbiamo contattato il Comune di Gizzeria ma sostengono non ci sia alcun problema o rottura. Fatto sta che siamo tutto il giorno senza acqua!”

Sono esasperati i villeggianti di Gizzeria Lido che denunciano questo grave disagio che non pare potersi risolvere.

“È un continuo scarica barile, – incalzano i protestanti – nessuno che sa dare risposte. Ci hanno detto si tratta delle tubature dei nostri palazzi ma non è ammissibile una scusa simile, perché altrimenti come mai fino ad una settimana fa tutto andava bene? E come mai di notte l’acqua arriva? Sembra quasi che di giorno l’acqua venga chiusa. Eppure paghiamo anche bollette care per un servizio al momento inesistente. Una cosa insostenibile che compromette la serenità dell’estate. Capiamo il fatto che i disagi idrici ci siano sempre stati ma così duraturi e soprattutto senza giustificazioni di rotture o danni mai! Chiediamo ascolto attraverso la stampa per un diritto sacrosanto!“