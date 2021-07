Gizzeria. Oggi la giornata iniziale del Kite World Championship 2021

Dopo la registrazione degli atleti, la cerimonia di inaugurazione. Domani 8 luglio alle 12.00 la prima regata. Le parole degli atleti

Giornata iniziale di Kite World Championship 2021 a Gizzeria, in Calabria, con la registrazione dei 100 atleti della sezione Kitefoil World Series provenienti da tutto il mondo.

Atmosfera internazionale e clima positivo nel villaggio dei Mondiali che va riempendosi dei protagonisti, con un folto gruppo proveniente dagli Stati Uniti d’America, ma anche tanti europei. Allenamenti nel mare di Gizzeria al pomeriggio e a seguire cerimonia di inaugurazione.

Atleti pronti a commentare i preparativi, con il tedesco Florian Gruber che ha dichiarato: “mi piace Gizzeria perché l’acqua è calda ed il vento termico è assicurato e costante, un aspetto fondamentale per questo sport”.

Il giovane modenese Angelo Soli, 16 anni, invece, ha iniziato a fare Kite proprio a Gizzeria e gareggia ora ai mondiali per il circolo velico dell’Hang Loose, una scelta in controtendenza, sposare la Calabria come detonatore per la sua carriera sportiva.

Adeuri Corniel, della Repubblica Dominicana, non nasconde invece il suo entusiasmo. “Ho iniziato a 8 anni e vengo da una famiglia di campioni, ora ho 21 anni ed ho vinto la medaglia d’oro di freestyle per due volte alle Olimpiadi giovanili. Spero di fare bene anche qui in Calabria”.

Luca Valentini, presidente del circolo velico Hang Loose Beach, ha invece spiegato che “qui nei nostri spazi da diversi anni organizziamo i “Summer Kite Camp” per giovani dai 10 ai 17 anni. Attraverso questi camp sono venuti fuori molti atleti della nazionale. Insieme alla Federazione Italiana Vela abbiamo creato questo progetto estivo, inteso come un vivaio da cui attingere per il futuro”.

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa dalla World Sailing (Federazione Internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione Italiana Vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach.

L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Partner dell’evento sono la Porsche che il 10 e l’11 luglio terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori, così come c’è grande attesa per i test delle moto Ducati.

Il programma della prima settimana prevede il KiteFoil World Series, mentre la seconda le gare del KiteFoil Youth World Championships.

Dopo il galà di inaugurazione, la prima regata domani 8 luglio partirà alle ore 12.00.