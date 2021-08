Incendio Gizzeria: ordinanza di allontanamento dalle abitazioni

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il sindaco di Gizzeria (CZ), Francesco Argento, ha emanato nelle scorse ore un’ordinanza di momentaneo allontanamento dalle proprie abitazioni a causa di un vasto incendio che sta interessando in queste ore il territorio di Gizzeria capoluogo



L’ordinanza, valida fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza da parte degli operatori, riguarda i residenti e i domiciliati di via Santa Lucia, via Principe Umberto e via Cesare Battisti la cui abitazione si trovi a valle della pineta del Micatundo.