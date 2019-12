Gli acrobati del sorriso e i volontari Vola tra i piccoli pazienti di ematoncologia

Domani, 27 dicembre alle 10, i volontari dell’associazione Vola presieduta da Vincenzo Nicastri insieme agli acrobati del sorriso faranno visita, ai bambini del reparto di ematoncologia pediatrica dell’ospedale Ciaccio di Catanzaro.

Sarà una visita speciale dedicata ai bimbi ricoverati e a tutto il personale del reparto. Gli acrobati del sorriso con i costumi dei super eroi arriveranno in corsia per far festa con i piccoli pazienti e regalare loro tanta allegria.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i cosplay e gli acrobati del sorriso saranno all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia dove ormai sono di casa visto che l’iniziativa solidale si ripete già da diversi anni.

Nei giorni scorsi i volontari Vola hanno effettuato il loro consueto giro natalizio andando a visitare gli anziani delle strutture: Madonna del Rosario e San Domenico di Lamezia e San Francesco di Paola a Maida. I volontari hanno anche fatto un bel giro fra i reparti dell’ospedale di via Perugini a Lamezia.

Ad allietare la festa tra i malati in corsia e i ‘nonnini’ nelle case di riposo, il gruppo folk “Amici del Villaggio” che ha sfoderato il repertorio della tradizione musicale calabrese. Red.