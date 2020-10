Un gol di Colosimo regala la vittoria alla Promosport col Cutro

Terza vittoria consecutiva (su tre!) in campionato per la Promosport

La squadra biancazzurra supera di misura in casa il Cutro con un gol al 10′ di Colosimo.

Il risultato può trarre in inganno ma la Promosport ha condotto il match dal 1′ al 90′, andando subito in vantaggio con Colosimo e poi sfiorando diverse volte il raddoppio.

Per ben due volte l’arbitro ha annullato alla squadra di casa il gol per fuorigioco (uno in realtà dalla tribuna è parso regolare) e altre due sono state le chiare occasioni da rete per i ragazzi di mister Morelli di raddoppiare.

Il Cutro è stato ben poca cosa, solo nel secondo tempo è stato un pò aggressivo, ma nelle file locali affiorava la stanchezza per l’impegno infrasettimanale di coppa.

Adesso la Promosport, che comanda la classifica a punteggio pieno insieme all’RB Rossoblu, sarà impegnata per due settimane consecutive in trasferta con San Fili e Villaggio Europa.

Promosport: Mercuri, Gagliardi M., Schirripa, Casella, Bruno, De Martino, Corigliano (31′ st Villella), Scozzafava, Percia Montani (23’st Russo), Colosimo (45′ st Bellia), Ferraiuolo (31′ st Mazzocchi). All. Morelli

Cutro: Sestito, Correale, Rocco, Ferrarelli, Guerrieri, Cossu, Montesano (31′ st Venere), Prestice (42′ st Garaffa), Pignatta, Liperoti, Caterisano (18′ st Achik). All. Trapasso