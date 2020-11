Il governo ha scelto: sarà Zuccatelli il nuovo commissario della sanità

Giuseppe Zuccatelli sarà il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario in Calabria

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in seduta straordinaria, proprio per decidere la nomina del nuovo commissario della sanità calabrese, in seguito all’intervista e alle successive dimissioni di Cotticelli, ha deciso di conferire l’incarico all’attuale commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

La notizia non è ancora ufficiale, ma fonti confermano che è questa la strada che il governo vuole percorrere.