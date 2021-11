Grande attesa per l’arrivo in Calabria della pianista Valentina Lisitsa

Lamezia Terme – Una grande attesa si registra nel mondo degli appassionati di musica colta per il recital della pianista Valentina Lisitsa che si esibirà, in esclusiva regionale, presso il teatro Grandinetti di Lamezia Terme domenica 28 novembre alle ore 18,30

L’evento, parte del 44° MusicAMA Calabria un Grande Evento chiamato … Calabria realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria, vede protagonista l’artista che con oltre 250 milioni di visualizzazioni su YouTube e circa 650.000 iscritti al suo canale, Valentina Lisitsa non è solo la prima “Star di YouTube” della musica classica, ma è anche la prima artista classica ad aver convertito il suo successo in internet in una carriera mondiale.

L’artista ucraina che, senza precedenti nella storia della musica classica, ha costruito la propria carriera sui social network, si è esibita con le più grandi orchestre del mondo diretta dai principali direttori per le più prestigiose istituzioni musicali internazionali.

L’artista che incide in esclusiva per Decca Classics presenterà a Lamezia Terme le Variazioni per pianoforte su tema di Corelli (La Folia) op. 42 e la Sonata per pianoforte n. 2 in Si bemolle minore, op. 36 di Sergej Rachmaninov e i 4 Scherzi di Federic Chopin.

Info sull’evento sul link https://www.amaeventi.org/evento/valentina-lisitsa/