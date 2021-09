Grande entusiasmo alla presentazione dell’F.C. Lamezia Terme

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Bagno di folla questa sera nel piazzale del comune per la prima uscita ufficiale dell’F.C. Lamezia Terme



Madrina della serata la splendida Elisabetta Gregoraci che ha entusiasmato il pubblico presente.

Dopo la presentazione della squadra e dello staff tecnico è stata la volta della dirigenza.

A prendere la parola è il dg Gabriele Martino che ringrazia pubblicamente Felice Saladini per aver dato il la a questo “sogno”.

Sale quindi sul palco il presidente che spiega:«ho in testa un grande e solo obbiettivo, portare il nome di Lamezia Terme il più in alto possibile, sono determinato e sono convinto che con l’aiuto di tutti riuscirò nell’intento. Basta polemiche, è il momento di unirci tutti per vivere un grande sogno».

Infine un regalo a tutta la tifoseria: la presentazione ufficiale del nuovo inno.