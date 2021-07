Grande successo per la notte di moda e design da Elena Vera Stella

Grande successo per l’unica tappa in Calabria del primo negozio diffuso delle eccellenze del made in Italy dalla stilista Elena Vera Stella

Di musica, calici di vino. Di stelle. Di polvere di seta. Di glitter e paillettes. Di pizzi e merletti.

Di strati di tulle. Di decollage, di pezzi unici di moda, design, di arte …

Di tabloid vivant. Di live performance. Di oniriche presenze.

Una notte di fasti e di bellezza.

Una corte del 700 con la colonna sonora del film Marie Antoniette (del 2006 di Sofia Coppola), una tavolata concepita per esaltare fasti e meraviglie di passato, presente e futuro.

Nel palazzo Stella, sede della Maison di Elena Vera Stella, nel cuore del centro storico di Lamezia Terme, una meravigliosa notte dedicata al Made in Italy. Unica tappa del progetto culturale Food Design Stories, concept che mette in rete i luoghi delle eccellenze italiane.

Sotto il segno inconfondibile dello stile della stilista calabrese che porta da anni il Made in Italy nel mondo, in collaborazione con il progetto Food Design Secret, è stata allestita un’atmosfera di sontuosa leggerezza. Una celebrazione della Bellezza. Della vita. Dello sfarzo e dell’eleganza con l’impeccabile direzione artistica di Antonio Raffaele.

Tra moda e ricerca, tra lusso e tradizione. Tra gioco e sperimentazione. Tra poesia mediterranea e contemporanee visioni, un evento tra moda, arte, design, antiche saperi e sapori…

Successo per le nuove collezioni mare della stilista Elena Vera Stella, la collezione d’Alta Moda, le proposte per il Wedding. Nel percorso espositivo sono stati presenti alcuni pezzi della collezione Food Design Secret a firma Sandra Faggiano Architetto. Grande apprezzamento per le opere su tela realizzate di Antonio Raffaele.

L’evento ha visto l’elegante partnership di Cantine Statti che ha proposto un’esaltante degustazione dei suoi vini più amati e Krumiri Rossi da poco insignito con il prestigioso riconoscimento “Marchio Storico di interesse nazionale”.

La direzione rivolge un caloroso ringraziamento alle centinaia di partecipanti che hanno presenziato all’evento. Una bellissima notte di bellezza e di partecipazione!

CREDITS FOTO PAOLA PERRI