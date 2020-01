Grandinetti: subito un consiglio comunale su tratta Catanzaro-aeroporto

Non si può abbassare la guardia neanche per un minuto

Comunicato Stampa

Catanzaro ha tutto il diritto di chiedere il ripristino della stazione di Catanzaro Sala, ma non ha alcun diritto di passare sopra tutte le decisioni congiunte prese nella direzione che ogni collegamento con l’aeroporto dovesse necessariamente passare attraverso le stazioni di Nicastro, Sambiase, Sant’ Eufemia.

Forse si sente proprio la mancanza di un movimento che come il mio difendeva la propria Città dai soprusi che sistematicamente avvengono da politici di Catanzaro!

Come si permette Abramo di chiedere il collegamento diretto di Catanzaro Sala con l’aeroporto di Lamezia e con la stazione di Lamezia Terme bypassando le stazioni di Nicastro e Sambiase?

Chiedo sommessamente ma con determinazione al Presidente del consiglio Zaffina da ex Presidente di questa prestigiosa assise per discutere e prendere le conseguenti iniziative sulla proposta di Abramo e verificare in Consiglio chi è d’accordo e chi non lo è.

Ing. Francesco Grandinetti