Graziano Pascale, membro del comitato “Vero Cardinale” passa a Italia Viva

La collaborazione con il Pascale nata e portata avanti nel circolo del PD di Cardinale di fatto non è mai venuta meno, membro del nostro comitato fin dalla sua costituzione, attivo collaboratore

Comunicato Stampa

Con soddisfazione oggi gli diamo il benvenuto come iscritto nella Casa Democratica, Riformista e Liberale, con l’augurio che il lavoro insieme sia sempre proficuo per il nostro territorio e utile per far crescere il Progetto Politico di Matteo Renzi.

Elisabetta Pelagi

Coordinatrice Italia Viva Cardinale

Caterina Sirianni

Coordinatrice Provinciale Italia Viva Catanzaro