grazie1000: grazie alle donazioni raccolti oltre 1000 giocattoli a bambini afgani

Con l’iniziativa #grazie1000 sono stati raccolti oltre 1000 giocattoli grazie alle donazioni da parte di numerose famiglie, bambini e genitori che hanno raccolto l’appello di donarli grazie alla condivisione di un post su Facebook

#grazie1000 destinerà le donazioni ai bambini Afgani stanziati presso il centro di accoglienza di Contrada Santa Maria.

La partecipazione è stata collettiva e molto ampia, l’iniziativa è del tutto privata senza colore politico.

Il promotore dell’iniziativa Pasquale Vescio dichiara: «Vorrei pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo di #grazie1000, piccoli e grandi oggetti che determineranno la felicità di tantissimi bambini che si sono visti recapitare biciclette, costruzioni, tantissimi giocattoli didattici, bambole e bambolotti e tantissimi altri oggetti.

L’impegno verso le comunità più deboli e oggetto di condizioni di vita segnate dalla guerra come in questo caso, continuerà con iniziative atte a tutelare gli stati d’animo dei bambini e degli adolescenti fino a che la loro esistenza emotiva divenga comune a quella di qualsiasi altro bambino del mondo.

#grazie1000 aiuterà a sostenere la sensibilità del loro umore e ridare equilibrio emozionale ad una comunità che nel 2021 ha ancora dovuto subire il dramma della guerra.

Con affetto ai donatori: Francesco e Pamela, Pasquale R., Laura Stefania M., Giusy e Massimo, Giovanna C., Dora B., Teresa C., Marino F., Pasquale C., Maria T., Santo S., Luca e Maria, Lucrezia e Felice, Tommaso E., Francesco Stella, Rosaria, Sabrina, Giovanni C., e altri 34 persone che hanno chiesto espressamente di restare anonimi».