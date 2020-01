Greco (Lega): il 26 gennaio una battaglia di libertà per la nostra terra

Siamo alle porte di una data storica, una data che potrà segnare la vera svolta per la Nostra regione

Comunicato Stampa

Una data che per Noi giovani, per il Nostro gruppo Giovanile, impegnato in prima linea in una dura campagna elettorale, una battaglia di Libertà per la nostra amata terra.

Una battaglia dura ed estenuante, una battaglia in cui siamo stati in giro per città, piazze, strade e mercati.

E grazie al sostegno del Nostro coordinatore federale della Lega Giovani On. Luca Toccalini, del Nostro vice segretario federale Andrea Crippa, del Commissario regionale Cristian Invernizzi e del deputato calabrese On.Domenico Furgiuele, abbiamo avuto la forza di incontrare i cittadini e i tanti tantissimi ragazzi che vogliono una Calabria diversa, una Calabria bella, libera e forte.

Sogniamo una regione che possa con la nostra vittoria e quella del futuro presidente Jole Santelli, avere la capacità di poter risalire dall’ultimo posto per sanità e disoccupazione giovanile, e che possa farci tornare a sognare e a sentirci orgogliosi di essere calabresi.

Angelo Greco

Coordinatore Provinciale Lega Giovani