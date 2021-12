Green pass: nel vibonese 35 multati su 1.989 controlli

Verificati 370 esercizi commerciali con 7 sanzioni e 28 chiusure



VIBO VALENTIA. A dicembre, nel vibonese, sono state 35 le persone multate, sulle 1.989 controllate, in relazione al rispetto delle norme sul green pass.

Le sanzioni sono scattate perché sprovvisti della certificazione richiesta per l’accesso ai servizi presi in considerazione dai decreti legge n.52 e 172 del 2021.

Lo rende noto la Prefettura tracciando un primo bilancio dei controlli effettuati in conformità al Piano di controllo varato dal prefetto di Vibo Roberta Lulli, lo scorso primo dicembre, da Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e dai corpi di Polizia municipale.

Sono state controllati 370 esercizi commerciali e di questi 7 sono stati sono stati sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria per mancato rispetto dell’obbligo di verifica del possesso del green pass da parte degli avventori e 28 a chiusura provvisoria dell’esercizio da uno a dieci giorni.

Il Prefetto di Vibo Valentia, è scritto in una nota, esprime “il proprio apprezzamento per l’encomiabile e lo straordinario sforzo profuso dalle Forze dell’ordine impegnate attivamente nel Piano dei controlli, i quali sono finalizzati non solo al rispetto della normativa vigente, ma intesi a porre, anche in tutta la provincia di Vibo Valentia, un serio argine al diffondersi della pandemia, ricordando, tuttavia, come sia indispensabile il contributo di ogni cittadino che responsabilmente deve attuare le misure di protezione personale e porre assoluta attenzione alle prescrizioni di contenimento oggi in vigore”. (ANSA).