Guarascio: aiutiamo Lamezia, sosteniamo i nostri locali!

In questo momento complesso e delicato, con una diffusa e crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi anche nella nostra città e per le ultime e severe disposizioni date dal Governo, ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare gli operatori economici colpiti dalle misure del Dpcm

Comunicato Stampa

Raccogliamo il grido di dolore che ci stanno lanciando i titolari di bar, ristoranti e locali pubblici e impegniamoci ognuno per quel che può, e ovviamente nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, a consumare nei nostri locali. Un caffé in più, una pizza da asporto, un gelato, un’ordinazione in delivery.

Facciamo sentire anche a Lamezia – così come sta accadendo in altre parti d’Italia – la nostra vicinanza con i fatti perché dietro a ogni bancone c’è tanta fatica, c’è una storia di sacrifici, c’è una famiglia che ha bisogno di una prospettiva, un dipendente che deve continuare a lavorare, c’è un pezzo della nostra Lamezia che non deve perdersi”.

Eugenio Guarascio