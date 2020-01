Guarascio: anniversario omicidio coniugi Aversa sia da monito e non solo un ricordo

A 28 anni dalla tragica morte dei coniugi Aversa, sento il bisogno, insieme al mio gruppo, di esprimere vicinanza ai figli, ai colleghi della polizia e a tutte le forze dell’ordine impegnate nell’affermazione della legalità e nella lotta alla criminalità organizzata

Comunicato Stampa

Quello del poliziotto Aversa e della moglie, è un sacrificio sempre vivo da non dimenticare mai perché è parte integrante della storia di questa nostra città dove la mafia purtroppo ha lasciato segni incancellabili e ferite sempre aperte.

E’ quanto dichiara, il consigliere comunale Eugenio Guarascio in occasione dell’anniversario dell’uccisione dei coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, assassinati dalla mafia il 4 gennaio del 1992 in via dei Campioni.

“Questa data non è, e non può essere, un semplice numero sul calendario – aggiunge Guarascio – ma rappresenta, al di fuori della retorica, un momento di profonda riflessione in una realtà ancora intrisa di prevaricazioni, intrecci e legami opachi che bloccano il processo di sviluppo reale della città”. Lamezia ha bisogno di uno scatto d’orgoglio sempre invocato e mai fino in fondo perseguito. Per quanto ci riguarda il nostro impegno e le nostre battaglie non potranno mai prescindere da valori come democrazia, trasparenza e legalità”.