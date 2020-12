Guarascio: aula bunker buona notizia per la Calabria e per Lamezia

Guarascio: Lamezia creda in se stessa e in un cammino di crescita

Comunicato Stampa

La nuova aula bunker realizzata in tempi record nell’area ex Sir rappresenta una buona notizia per la Calabria e la città di Lamezia Terme perché testimonia che lo Stato riesce a mostrare finalmente un volto di efficienza e di attenzione verso i nostri territori e, in particolare, per l’area centrale della Calabria punto nevralgico e carico di opportunità per la sua naturale piattaforma logistica, oggi a servizio della giustizia ma in grado di soddisfare tutti i segmenti: dall’economia al turismo.

Alle istituzioni tutte – dal ministero ai vertici del distretto giudiziario di Catanzaro – che si sono spese per questo risultato va oggi il nostro plauso, tocca ora a tutti noi fare in modo che questo risultato rappresenti soltanto un primo passo su un cammino di crescita ed emancipazione in cui Lamezia deve credere fino in fondo.

Eugenio Guarascio

“Nuova Era”