Guccione (PD). Presentato atto di indirizzo sulla vicenda Fincalabra S.p.A.

Fermo restando quanto esposto al punto 1. il decreto non dà nessuna motivazione del perché si ricorre ad una figura esterna e non si attinge, invece, dall’elenco degli idonei per la nomina alla carica di componente del Consiglio di amministrazione della società approvato con il decreto dirigenziale n . 13549 del 5 Novembre 2019. Infatti la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 8401 dell’11/7/2019, ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature di soggetti esterni idonei a ricoprire l’incarico di componente dell’organo amministrativo della società Fincalabra S.p.A. In tale avviso vengono descritte le competenze che gli aspiranti devono possedere per la nomina. Infatti molto correttamente tale elenco è stato utilizzato per la nomina dell’avv. Strangio a componente del Consiglio di amministrazione della società per la sostituzione del dimissionario consigliere Ing. Zumpano, disposta con DPGR n. 325 del 4 Dicembre 2019.

Il decreto di nomina afferma che l’amministrazione regionale è venuta a conoscenza della messa in quiescenza dell’ing Salvino solo nel mese di novembre 2020. Ciò non è vero in quanto il cda della società ha deliberato la messa in quiescenza, per sopraggiunti limiti di età, il 6 Luglio 2020 e nella stessa seduta ha convocato l’assemblea dei soci, fissando la data della prima convocazione al 24 Luglio 2020 ed occorrendo in seconda convocazione al 27 luglio 2020, affinché il socio si determinasse, fra l’altro, a seguito della messa in quiescenza dell’ing. Salvino. L’assemblea è andata deserta in quanto il socio unico Regione Calabria non è intervenuto.

La regione Calabria era perfettamente a conoscenza che le funzioni di Presidente dell’Ing. Salvino venivano svolte a titolo gratuito ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 del D.L del 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con legge del 7 Agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii, come da dichiarazione sostitutiva resa l’11/11/2020 e regolarmente inviata alla regione stessa.

La nomina dell’Avv. Zanfino, rispetto alla gratuità del mandato dell’ing Salvino, determina un costo aggiuntivo per la società che è comunque una società pubblica. Il compenso spettante al Presidente, fissato nell’adunanza assembleare del 7 Agosto 2018, è pari a 72.000 euro anno. La società in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo del 19 Agosto 2016 n. 175 con delibera del cda del 30 settembre 2020 ha dichiarato l’esubero di n. 15 unità di personale, segno evidente che la società non può permettersi aggravi di costi in quando il suo equilibrio economico finanziario è sempre precario. Procedura, fra l’altro, mai confutata dalla Regione Calabria nell’esercizio del controllo analogo che esercita sulla società.