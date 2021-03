I giochi più particolari da fare online

Da circa 20 anni, Flash Player ci permette di poter giocare a giochi online tra i più strani e divertenti

La cosa migliore è scoprirli da soli, dato che magari un titolo o una grafica accattivanti posso attirarvi in un mondo nuovo, stranissimo, ma da esplorare da zero. Se invece siete più pigri, vorrete piuttosto affidarvi ad una lista ed è per questo che abbiamo provato i giochi migliori per poterveli proporre.

Quick, Draw!

Un gioco molto interessante che usa la “machine learning” per l’intrattenimento. In Quick, Draw! ricevi una parola o un’idea molto semplice, come “fungo”, e devi disegnarla velocemente. Allo stesso tempo ad indovinare dev’essere un avversario particolare, vale a dire l’intelligenza artificiale di google. Hai sentito bene, Google deve indovinare quello che hai disegnato, chiedendoti informazioni sulla tua forma fino a capire e risolvere l’enigma.

Nooooooooooooo.com

Immagino cosa stiate pensando: cos’è? Il titolo è molto enigmatico e attrae già tanti potenziali giocatori solo con questa semplice esclamazione. State avendo una giornata no? Siete un po’ instabili nel vostro umore con alti e bassi emotivi? Non potete sfogarvi a lavoro trattando male le persone o urlando contro i vostri colleghi. Bene, dovete rilassarvi, collegatevi al sito, mettetevi le cuffie e schiacciate il bottone. Vi sentirete istantaneamente sollevati, questo è garantito. Questo bottone sarà fantastico in ogni situazione difficile che vi trovate ad affrontare nella vita, quindi appuntatevelo da qualche parte e utilizzatelo tutte le volte che desiderate.

Slot gallina

Negli anni, le tematiche su cui hanno fondato le slot machine sono molteplici, ma forse la categoria migliore continua a rimanere quella della slot gallina. La logica di fondo dietro a questo tipo di slot è così apprezzata e di successo che negli anni quasi tutti i provider di slot hanno provato a fare una propria versione. Ma nonostante le diverse ambientazioni storiche, geografiche o tematiche di tutti i tipi, le slot gallina hanno sempre attirato l’attenzione della maggior parte dei giocatori. Inutile dire che la protagonista della slot è proprio l’animale omonimo e il nome originale del gioco è “Fowl Play Gold”, per il riferimento alle uova d’oro della gallina. La funzionalità è immediata: è molto semplice capire come giocare alla slot gallina. Infatti con una grafica colorata e facilmente accessibile sono presenti cinque rulli e tre righe davanti ad uno scenario molto campagnolo. La gallina dalle uova d’oro apparirà ogni volta che potrete accedere alla giocata bonus della slot.

PointlessSites.com

Grazie a questo fantastico sito non sarete mai più annoiati. Da come indica il nome, si parla di siti inutili e questa pagina web vi farà perdere tutto il tempo che desiderate, però divertendovi. PointlessSites.com raccoglie tantissimi siti completamente inutili per voi in modo che non dovete cercarveli da soli. Mi raccomando, non dimenticate una cosa: questo è un sito “inutile” quindi non aspettatevi qualità o arricchimento culturale, dato che lo scopo sarà pressoché inesistente. Non ha valore, senso o fine, queste sono le caratteristiche principali di PointlessSites.com. Ogni tanto non dimenticate di dare un’occhiata alla sezione “TRENDING TOP 40” che raccoglie per voi i siti più in tendenza mese dopo mese. Infatti, tu e gli altri visitatori del sito sarete incoraggiati a votare le vostre pagine preferite e quindi più inutili.

Photo by Eduardo Dutra