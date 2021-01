I Quartieri: sosteniamo la lotta e le professionalità del Sant’Anna Hospital

Il nostro è l’ennesimo appello alla città di Catanzaro che troppo spesso è distratta ed alla politica, quella bigotta, interessata e vagabonda, che dovrebbe capire che il Sant’Anna Hospital è un patrimonio

Saremo ancora vicino al Sant’Anna Hospital nella manifestazione odierna, al fianco di tutti i lavoratori che sono direttamente coinvolti nella vicenda macabra e molto strana, di questo centro di eccellenza sanitaria della nostra città, perché tutti i lavoratori hanno diritto di continuare a lavorare in serenità, garantendo peraltro prestazioni necessarie al sistema sanitario regionale.

Non lasciamo che questa struttura si spenga nell’oblio dell’indifferenza della politica incapace – almeno per gran parte – e di una burocrazia, che sorda ed inefficiente, dimostra tutta la sua pericolosità sociale. Stiamo oggi tutti a fianco dei lavoratori e dei tanti pazienti che non hanno la forza, anche economica, di salire sui treni della speranza…

(*) presidente Associazione I QUARTIERI