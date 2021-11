Il Comune di Falerna aderisce al distretto turistico Riviera dei Tramonti

Con la delibera n.26 del 3 novembre 2021, la giunta comunale di Falerna ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Lamezia Terme, soggetto Capofila, e i Comuni di Curinga, Gizzeria, Maida, Jacurso, Motta S. Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d’Aquino, Serrastretta, San Pietro a Maida e la Camera di Commercio di Catanzaro, per la formazione del Distretto Turistico Regionale denominato “Riviera Dei Tramonti” – Legge Regionale N. 2 Del 25 Gennaio 2019, unitamente alla relativa manifestazione di interesse.

Molto soddisfatto dell’adesione il neo Sindaco Francesco Stella che dichiara: «la nostra città, che ha già un grande riscontro durante il periodo estivo, deve destagionalizzare il turismo. Come Amministrazione non abbiamo esitato un attimo ad unirci al distretto perchè la nostra intenzione è di creare un’offerta internazionale per tutti i visitatori».