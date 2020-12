Il Decreto Calabria è legge: sanità regionale commissariata per altri due anni

ROMA. Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Calabria, nel testo già licenziato dalla Camera. Il decreto, che era stato approvato dalla Camera lo scorso dicembre è dunque diventato legge.

I sì sono stati 149, i no 117 (tra cui il senatore di ITalia Viva Ernesto Magorno)e un astenuto. Il decreto durerà due anni e, quindi, proseguirà il commissariamento straordinario della sanità calabrese che un mese addietro il governo ha affidato al prefetto in pensione Guido Longo. La nomina dei nuovi commissari straordinari nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi spetterà adesso proprio al commissario ad acta che sarà affiancato dai sub commissari.