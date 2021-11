Il lametino Rocco Ferraro neo consigliere comunale di Roma Capitale

La consigliera Lametina Antonietta D’Amico esprime la sua soddisfazione per l’elezione del lametino Rocco Ferraro alla carica di consigliere comunale di Roma Capitale.

Rocco Ferraro (classe 1984) è nato a Lamezia dove ha frequentato il liceo classico Fiorentino. Nel 2001 si è trasferito a Roma per gli studi universitari, rimanendo poi a vivere nella Capitale dove attualmente è proprietario di una agenzia di spettacolo e direttore di una clinica veterinaria. Infatti è molto attento alle tematiche animaliste ed alla piaga del randagismo. Figlio di professionisti lametini ha sempre coltivato la sua passione politica che lo ha portato a candidarsi con la lista civica di riferimento di Roberto Gualtieri ex ministro dell’Economia. Nell’assemblea consiliare capitolina siede ora tra i banchi della maggioranza. Un onore per noi lametini saperlo lì.