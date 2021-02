Il liceo Campanella partecipa al prestigioso premio letterario Goncourt

Il liceo Campanella ha aderito al prestigioso premio letterario dell’accademia francese Goncourt, fondata nel 1902 dall’omonimo scrittore

L’Académie Goncourt è un’organizzazione culturale francese che ha sede a Parigi, fondata nel 1902 per volere dello scrittore Edmond de Goncourt (1822 – 1896), a scegliere il libro premiato, anno dopo anno, sono i 10 membri dell’Académie Goncourt.

Nel 1988 viene creato il Prix Goncourt des lycéens, che ogni anno viene assegnato lo stesso giorno del Prix Goncourt, da una giuria di circa 1500 liceali appartenenti a 50 licei di tutta la Francia che hanno dibattuto e letto in classe il loro romanzo preferito.

Con il sostegno dall’Institut Français da anni, l’Académie Goncourt apre ai giovani non solo francesi ma anche a oltre 20 paesi. Dal 2013, nasce ” Le Prix Goncourt: la scelta dell’Italia “. Tale evento viene proposto nei Licei in cui si studia la lingua francese. Il fine è quello di avvicinare alla lettura le nuove generazioni ma soprattutto quello di dar voce al senso critico che si cela dietro “pensatori in erba “.

La Dirigente del Liceo Tommaso Campanella Susanna Mustari ha accolto favorevolmente e con molto entusiasmo quest’opportunità e sono state scelte quattro studentesse amanti della lettura : Mirea Ferlaino e Irene Trovato della 5 AL Esabac, Marica Rocca e Alessia Michienzi della 5 B Linguistico, coordinate dalla Prof.ssa Marra. Con estrema diligenza e rispetto di tutte le regole previste in questo caso – tutto il materiale ricevuto da leggere non può essere per nessuna ragione divulgato – le studentesse del Liceo Tommaso Campanella si sono avviate alla lettura in lingua originale di due opere sulle dieci proposte di autori contemporanei in competizione.

Il loro “impegno”? Lettura, redazione ed invio di una critica/ recensione dei due libri scelti. L’Académie Goncourt chiuderà i lavori il 7 marzo per poi celebrare la scelta nazionale dei giovani italiani in un incontro che si effettuerà presso L’Institut Français di Roma, con la presenza dell’autore vincitore e due rappresentanti di ogni Liceo partecipante italiano a formare la Giuria Giovani. Sarà un momento di condivisione interessante e proficuo, nonché di dialogo tra gli studenti e l’autore.

Un grande impegno per le studentesse della scuola – afferma la Dirigente Susanna Mustari – ma soprattutto la conferma dell’inserimento del Liceo Linguistico del Liceo Campanella in circuiti internazionali di prestigio, come si evince dalla partecipazione a questo premio.

